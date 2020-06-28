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الكويت تسجل 4 وفيات و551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:28 م الأحد 28 يونيو 2020
الكويت تسجل 4 وفيات و551 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 348 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 551 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 44,942 حالة.

ولفت إلى أن 149 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 908 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 35,494 حالة.

وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا

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