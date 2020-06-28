كورونا في إيران: 144 وفاة و2489 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى عشرة آلاف و508 حالات، بعد تسجيل 144 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات اقترب من 223 ألفا، بعد تسجيل 2489 حالة إصابة جديدة.
ولفتت إلى أن2946 من المصابين في وضع صحي حرج.
كما أعلنت لاري أن عدد المتعافين تجاوز 183 ألفا، وفقا لما نقلته عنها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
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