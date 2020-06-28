ما الدروس التي تعلمها الأطباء من مكافحة "كوفيد-19" حتى الآن؟

وكالات:

خلال الأشهر الستة التي انقضت منذ بدأ فيروس كورونا المستجد ينتشر في مختلف أنحاء العالم، تعلم الأطباء في المستشفيات الكثير عن كيفية معالجة المصابين بمرض كوفيد-19 الذي قد يؤدي إلى الوفاة وينتج عن الإصابة بالفيروس.

وفيما يلي رصدت وكالة "رويترز" أبرز ما تعلمه الأطباء عن كوفيد-19 حتى الآن:

- أن المصابين بالفيروس عرضة بدرجة أكبر للإصابة بالجلطات وأن أدوية سيولة الدم يمكن أن تفيد المرضى.

- النوم على البطن لتخفيف الضغط على الرئتين قد يلغى الحاجة لوضع المرضى على أجهزة التنفس.

- بخلاف الجهاز التنفسي والرئتين من الممكن أن يهاجم فيروس كورونا أعضاء كثيرة أخرى في الجسم منها القلب والكبد والكليتان والدماغ.

- يبدو أن أفضل الأدوية الواعدة حتى الآن هي ريمديسيفير المضاد للفيروسات وديكساميثازون وهو عقار ستيرويدي يعالج الالتهابات التي تطرأ على الجسم عند الإصابة بكوفيد-19 وكذلك بلازما الدم التي يتبرع بها المرضى ممن تكونت لديهم أجسام مضادة جراء الإصابة بالفيروس.

- التوسع في إجراء الفحص وسرعة التوصل للنتائج يسهم في تخفيف الضغوط على المستشفيات.

- تبادل المعلومات بين العاملين في المهن الطبية على مستوى العالم أمر في غاية الأهمية.

- الوقاية مهمة للغاية. والأطباء يعولون على أن يؤدي الناس ما عليهم من الالتزام بالنظافة الشخصية ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي.

- أي الأدوية ستحقق نتائج إيجابية مع مرضى بعينهم؟

- ما مدى السرعة التي سيتم بها نشر بعض الأدوية لاسيما ريمديسيفير على مستوى العالم؟

- ما المدة التي يحتاجها مرضى كوفيد-19 للتعافي؟

- ما هي آثار الإصابة بالعدوى في الأمد البعيد؟

تقول فالوري وانجلر كبيرة الأطباء في مركز ريهوبوث مكينلي كريستيان لخدمات الرعاية الصحية بجالوب في ولاية نيو مكسيكو، لرويترز: "إذا كان أفضل درس تعلمناه هو أن نقلب المرضى على بطونهم بدلا من النوم على ظهورهم، فهذا معناه أننا بعيدون عن العلاج الناجع".