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الإمارات: 387 إصابة جديدة بكورونا.. وحالات الشفاء ترتفع إلى 8ر35 ألف

09:07 م السبت 27 يونيو 2020
الإمارات: 387 إصابة جديدة بكورونا.. وحالات الشفاء ترتفع إلى 8ر35 ألف

فيروس كورونا في الإمارات

أبوظبي - (أ ش أ):

أعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 47 ألفا و360 حالة.

وأوضحت الشامسي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، أنه جرى عمل 52 ألفا و527 فحصا جديدا، ما أسفر عن الكشف عن 387 حالة إصابة جديدة.

وأضافت أنه جرى تسجيل 365 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 35 ألفا و834 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 311 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المؤسسات الصحية إلى 11 ألفا و215 حالة.

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