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الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ ٥.٥ مليار دولار مساعدات للدول الأسوأ تضررا من كورونا

07:28 م السبت 27 يونيو 2020
الاتحاد الأوروبي يتعهد بـ ٥.٥ مليار دولار مساعدات للدول الأسوأ تضررا من كورونا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ)

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، مؤتمرا افتراضيا للمانحين، وتعهد بمبلغ إضافي قدره 9ر4 مليار يورو (5ر5 مليار دولار) دعما للدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم، في مستهل الحدث، إن ذلك المبلغ سيستخدم في دعم الدول المعرضة للخطر بشكل خاص.

وأضافت أنه يتعين أن يكون كل شخص في العالم باستطاعته الخضوع لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وكذلك الحصول على أي علاجات محتملة، وذلك بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو أتى منه.

ومن المقرر أن يشتمل حدث اليوم، الذي بدأ في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، على حلقات نقاش وخطب للأكاديميين وغيرهم من السياسيين الأوروبيين البارزين مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتهدف القمة إلى جمع أموال لتطوير لقاحات واختبارات وعلاجات لفيروس كورونا، حسب بيان صحفي.

وجمعت المفوضية الأوروبية حتى الآن 10 مليارات يورو (2ر11 مليار دولار) لتطوير لقاحات.

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