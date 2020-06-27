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بريطانيا تهدد مجددا بالانسحاب من محادثات "بريكست" التجارية

07:10 م السبت 27 يونيو 2020
بريطانيا تهدد مجددا بالانسحاب من محادثات "بريكست" التجارية

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مجددا اليوم السبت، إن المملكة المتحدة مستعدة للانسحاب بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، إذا لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق.

وذكر جونسون في اتصال هاتفي مع نظيره البولندي، ماتيوش مورافيسكي، أنه بينما لقي الاتفاق على تكثيف المفاوضات الشهر المقبل، ترحيبا من جانب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن المملكة المتحدة مستعدة للخروج "بناء على شروط أستراليا" إذا لم يتم التوصل لاتفاق، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يوجد اتفاق تجاري رسمى بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

وتتفاوض المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن شروط اتفاق الانفصال منذ شهور، ولا تزال آفاق واحتمالات الاتفاق غير واضحة.

وبدون اتفاق تجاري، تتخلف بريطانيا والاتحاد الأوروبي عن التبادل التجاري بشروط منظمة التجارة العالمية اعتبارا من أول يناير 2021، مما يعني فرض رسوم جمركية مرتفعة وحدوث صدمة اقتصادية.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر المقبل .

بوريس جونسون بريطانيا لندن الاتحاد الأوروبي

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