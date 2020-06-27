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قطر تسجل حالة وفاة و879 إصابة جديدة بكورونا

03:02 م السبت 27 يونيو 2020
قطر تسجل حالة وفاة و879 إصابة جديدة بكورونا

قطر تسجل حالة وفاة و879 إصابة جديدة بكورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 110 وفيات.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 879 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 93663 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1153 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 77225 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3777 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 345691.

قطر فيروس كورونا

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