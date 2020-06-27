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الإمارات ترسل طائرة مساعدات إضافية لإيران لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

12:14 م السبت 27 يونيو 2020
الإمارات ترسل طائرة مساعدات إضافية لإيران لتعزيز جهودها في مكافحة كورونا

مساعدات طبية

أبوظبي- (أ ش أ ):

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 16 طنا من الإمدادات الطبية العاجلة إلى إيران، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 16 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء /كوفيد-19/.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، أن هذه الطائرة هي الرابعة التي ترسلها الإمارات إلى إيران منذ مارس الماضي، ففي 16 مارس أرسلت الدولة طائرتي مساعدات تحملان أكثر من 33 طنا من الإمدادات الطبية الحيوية، كما أرسلت طائرة أخرى في الثالث من مارس تحتوي على 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .

وقال سيف الزعابي سفير الإمارات لدى إيران، " إن جهود الإمارات في تسيير عدد من طائرات الإمدادات الطبية العاجلة لمساعدة القطاع الطبي في إيران، تعكس أصالة النهج الإنساني وروح التسامح والتضامن في السياسة الإماراتية، التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة ومساندتهم وإنقاذ حياتهم، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى".

وأوضح سفير الإمارات، أن بلاده تأمل أن تساهم هذه الإمدادات في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والتمريضية في إيران، وتوفير المزيد من الحماية والوقاية لهم.

هذا المحتوى من

Asha
مساعدات إيران مكافحة كورونا فيروس كورونا

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