الخارجية الأمريكية تشيد بجهود الأوقاف في مواجهة التطرف والإرهاب

واشنطن / القاهرة- (أ ش أ):

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٩، بالجهود الدولية والإقليمية والمحلية التي تقوم بها وزارة الأوقاف في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - في بيان اليوم السبت - إن تقرير الخارجية الأمريكية أشار إلى جهود الوزارة في إنشاء وافتتاح الأكاديمية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين والدورات التدربية التي تقوم بها من أجل تجديد الخطاب الديني .

كما أبرز التقرير، جهود وزارة الأوقاف في مواجهة الإرهاب، من خلال تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف وتنظيم المؤتمر الدولي السنوي للمجلس الأعلى لشئون الإسلامية والذي شارك فيه مؤخرا نحو 130 وزيرا ومفتيا وعالما من جميع أنحاء العالم، إلى جانب ما تصدره الوزارة من البيانات والإصدارات المتواصلة بما يتناسب مع المستجدات، وبما يعزز التسامح، والدور البارز الذي تقوم به الوزارة في تعزيز وترسيخ أسس المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد .