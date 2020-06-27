كورونا في إيطاليا: الإصابات تلامس 240 ألفا والوفيات 34 ألفا و708
ميلانو- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في إيطاليا إلى 239,961 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح السبت بتوقيت ميلانو (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34,708 حالات. وتعافى 187,615 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في إيطاليا.
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