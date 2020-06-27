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"نيويورك تايمز": روسيا قدمت مكافآت لمسلحين أفغان لقتل جنود أمريكيين

12:54 ص السبت 27 يونيو 2020
"نيويورك تايمز": روسيا قدمت مكافآت لمسلحين أفغان لقتل جنود أمريكيين

الجيش الروسي

(وكالات):
قالت صحيفة نيويورك تايمز"، الجمعة، إن أجهزة المخابرات الأمريكية خلصت إلى أن الجيش الروسي قدم مكافآت إلى مسلحين يرتبطون بحركة طالبان في أفغانستان لقتل جنود تابعين للقوات الأمريكية وقوات التحالف الأخرى الموجودة هناك.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين على الأمر قولهم إن الولايات المتحدة تأكدت قبل أشهر من أن وحدة مخابرات عسكرية روسية مرتبطة بمحاولات اغتيال في أوروبا قدمت مكافآت مقابل الهجمات الناجحة العام الماضي.
وقالت الصحيفة إنه يُعتقد أن المتشددين الإسلاميين أو العناصر الإجرامية المسلحة المرتبطة بشكل وثيق بهم قد جمعوا بعض أموال تلك المكافآت، بحسب ما نقلته "رويترز".
ورفض البيت الأبيض ومكتب وكالة المخابرات المركزية ومكتب مدير المخابرات الوطنية الرد على طلبات من "رويترز" للتعليق على تقرير الصحيفة.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جرى اطلاعه على التقرير الاستخباراتي، مضيفة أن البيت الأبيض لم يصرح بعد باتخاذ أي خطوات ضد روسيا إزاء هذه المكافآت.

الجيش الروسي المخابرات الأمريكية أفغانستان جريمة قتل أمريكا روسيا

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