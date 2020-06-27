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ميركل تشكك في رغبة بريطانيا في خروج منظم من الاتحاد الأوروبي

12:23 ص السبت 27 يونيو 2020
ميركل تشكك في رغبة بريطانيا في خروج منظم من الاتحاد الأوروبي

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن شكوكها في ان تكون الحكومة البريطانية لديها رغبة جادة في التوصل إلى اتفاق بشأن خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ميركل خلال لقاء لها مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" (عدد يوم غد السبت ) ومع عدد آخر من وسائل الإعلام الأوروبية الأخرى: "بطبيعة الحال فإن من مصلحة بريطانيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التوصل إلى خروج منظم لبريطانيا، ولكن هذا يتطلب أن يكون الطرفان راغبين في ذلك".
ووفقا لرأي المستشارة فإن البريطانيين مهتمون في المقام الأول برغباتهم الخاصة وليس بما ترغبه بقية دول الاتحاد.
وقالت ميركل إنه حين تريد حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعريف علاقتها بالاتحاد الأوروبي فعليها "أيضا أن تعيش مع النتائج المترتبة على ذلك التعريف"، وهذا يمكن أن يعني أيضا: "اقتصادا أقل تشابكا" بين بريطانيا ودول الاتحاد.
وأضافت ميركل أنه في حال أرادت المملكة المتحدة مستويات أقل تقدما في ملفات البيئة وسوق العمل والضمان الاجتماعي فإن العلاقات بين بريطانيا وهذه البلدان ستكون أقل توثقا.

أنجيلا ميركل برلين ألمانيا الاتحاد الأوروبي

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