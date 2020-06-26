الاتحاد الأفريقي: اتفاق مصري سوداني إثيوبي على حل المشاكل حول "سد النهضة"

وكالات:

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسي فكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، اتفقوا على حل المشاكل العالقة حول أزمة "سد النهضة" بالحوار.

وقال فكي، في تغريدة على "تويتر"، الجمعة "السيسي وآبي أحمد وحمدوك أظهروا التزامًا بحل مشاكل سد النهضة".

هذا وقال آبي أحمد، إن اجتماع الاتحاد الأفريقي لمناقشة أزمة "سد النهضة"، مع السودان ومصر "مثمر".

وأكد آبي أحمد، في تغريدة على "تويتر"، الجمعة "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية حول ملف سد النهضة، مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".

هذا ويعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعًا عاجلاً حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، بعدما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث خلال الفترة السابقة.

هذا ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الاثنين المقبل بشأن سد النهضة‎.

وتأتي تلك الجلسة في ظل التعنت الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن خطط ملء السد.

هذا وأحالت مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لبحث سبل التوصل إلى اتفاق جديد.

فيما نشرت "سكاي نيوز عربية" نصًا قالت إنها حصلت عليه لخطاب أرسلته وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة المتعثرة.

وشرحت عبدالله في الرسالة موقف بلادها بشأن المفاوضات، مؤكدة ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك البدء في ملء خزان سد النهضة قبل التوصل إلى الاتفاق، ودعت أيضًا مجلس الأمن إلى دعم جهود بلادها من أجل استئناف المفاوضات.