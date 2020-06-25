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موسكو: توريد واشنطن أسلحتها لأوكرانيا سيؤدي لتدهور النزاع شرق البلاد

11:14 م الخميس 25 يونيو 2020
موسكو: توريد واشنطن أسلحتها لأوكرانيا سيؤدي لتدهور النزاع شرق البلاد

قوات الجيش أوكرانية

موسكو - (أ ش أ):

أكدت روسيا أن توريد الولايات المتحدة أسلحتها للقوات الأوكرانية سيؤدي إلى تدهور النزاع السياسي العسكري في منطقة دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

ولفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، إلى بيان أصدره المكتب الإعلامي لسفارة الولايات المتحدة لدى كييف أكد خلاله تزويد أوكرانيا بأسلحة ومعدات عسكرية أمريكية، بما في ذلك منظومات صواريخ مضادة للدبابات بمبلغ عام يصل لـ60 مليون دولار.

وقالت المتحدثة الروسية إن حضور العسكريين الأمريكيين التدريبات العسكرية في أوكرانيا يتناقض مع "مجموعة إجراءات مينسك" الخاصة بتسوية النزاع في دونباس، التي تنص على سحب كل القوات الأجنبية من الأراضي الأوكرانية.

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القوات الأوكرانية موسكو واشنطن روسيا

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