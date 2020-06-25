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صحيفة: وكالة الأدوية الأوروبية توصي بـ"رمديسيفير" لعلاج كورونا

08:03 م الخميس 25 يونيو 2020
صحيفة: وكالة الأدوية الأوروبية توصي بـ"رمديسيفير" لعلاج كورونا

رمديسيفير

بروكسل - (أ ش أ):

أوصت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، بالسماح بـ"تسويق مشروط" لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوكالة في بيان (نقلته صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية على موقعها الالكتروني) إن:" رمديسيفير هو أول دواء ضد كوفيد-19 يوصى بالسماح باستعماله في الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أن هذه التوصية يجب أن تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية.

ودواء "رمديسيفير"، ابتكرته شركة "جيلياد ساينسز" العالمية، وحصل على ترخيص استخدام الطوارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد بمستشفيات الولايات المتحدة وبريطانيا، واليابان.

وأجريت حتى الآن تجربتان إكلينيكيتان على استخدام "رمديسيفير" في علاج المرضى المصابين بالفيروس، وكانت نتائج كلاً منهما إيجابية، مما أسهم في سرعة التعافي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من أن الفعالية الكاملة والسلامة الخاصة بالعلاج لا تزال قيد التحقيق.

وكانت "جيلياد ساينسز" بدأت اختبار هذا العقار، بعد أن أظهر نجاحا في مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس.

يُشار أيضا أن هذا العقار استخدم في حالات الطوارئ إبان تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا.

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