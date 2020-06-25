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أوكرانيا تسجل 994 إصابة بفيروس كورونا و16 وفاة

09:20 ص الخميس 25 يونيو 2020
أوكرانيا تسجل 994 إصابة بفيروس كورونا و16 وفاة

فيروس كورونا

كييف - (أ ش أ):

كشفت بيانات أصدرها نظام مراقبة تفشي فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أنه تم تسجيل 994 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات ال24 الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 40 ألفا و8 حالات.

وأوضح مجلس الأمن القومي والدفاع، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تشكل أعلى معدل يومي للإصابات يتم تسجيله في يوم واحد منذ بداية جائحة كورونا.

وتم تسجيل 16 حالة وفاة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1067، في حين تماثل 349 شخصًا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 17758.

وسجلت أعلى نسبة إصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق لافيف وأوديسا وكييف وزاكارباتيا وريفني.

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فيروس كورونا أوكرانيا كوفيد 19

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