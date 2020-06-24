السعودية تسجل 3123 إصابة جديدة و41 حالة وفاة بفيروس كورونا

الرياض - أ ش أ

أعلنت السعودية عن تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19'، والتي تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 167267 حالة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي - خلال مؤتمر صحفي ،نشرته وكالة أنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- أن عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 2912 حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 112797 حالة، فيما سجل عدد 41 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1387 حالة وفاة