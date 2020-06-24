إيطاليا تتوقع موسما سياحيا قاتما رغم إعادة فتح الحدود

روما - (د ب أ)

ذكرت مسؤولة رفيعة المستوى بصناعة السياحة الوطنية بإيطاليا، اليوم الأربعاء، أن السياح لم يعودوا إلى إيطاليا رغم إعادة فتح الحدود مع بقية أوروبا.

وتم السماح للزوار الأوروبيين بدخول إيطاليا منذ الثالث من يونيو الجاري، بعد رفع القيود على السفر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ولكن كان لهذا قليل من الأثر.

وذكرت رئيسة اتحاد السياحة الإيطالي مارينا لالي في لقاء بتقنية الفيديو كونفرانس مع وسائل الإعلام الأجنبية: "الأمر ليس أننا لا نرى أعدادا كبيرة من السياح ولكن نحن لا نرى سياحا".

وقالت: "أنا أتحدث عن السياح الإيطاليين ولكن بصفة خاصة الأجانب"، متوقعة أن الزوار الدوليين لن يعودوا على الأقل سبتمبر أو أكتوبر.

وقالت لالي إنه من بين السياح الدوليين القلائل الذين جاءوا لإيطاليا الكثير منهم من النمسا وألمانيا وعادة بالسيارة لأن الرحلات الجوية مازالت محدودة.

وأعربت عن قلقها من التقارير التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يمدد لما بعد الأول من يوليو حظرا على الزوار من الولايات المتحدة بسبب فشل البلاد في احتواء فيروس كورونا.

وقالت إن السياح الأمريكيين مهمين لإيطاليا حيث أنهم يميلون للإنفاق بشكل كبير و"هم يحبون للغاية طريقة حياتنا" وبالتالي خسارتهم "سوف تكون مدمرة لنا".