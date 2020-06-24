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بومبيو: قرار ضمّ أجزاء من الضفة الغربية بيد إسرائيل

05:45 م الأربعاء 24 يونيو 2020
بومبيو: قرار ضمّ أجزاء من الضفة الغربية بيد إسرائيل

مايك بومبيو

(وكالات):

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الأمر يعود لإسرائيل لاتخاذ قراراتها بشأن ما إذا كانت ستضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف بومبيو للصحفيين أن توسيع السيادة الإسرائيلية قرار "يتخذه الإسرائيليون"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأول من يوليو لبدء خطة الضم، بدأ مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشات أمس الثلاثاء حول ما إذا كان سيتم منح نتنياهو الضوء الأخضر لخطة الضم التي أدانها الفلسطينيون وحلفاء الولايات المتحدة من العرب.

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى التخلي عن خطة الضم، معتبرا أنها كارثية وأنها تقوض حل الدولتين وأي تجديد للتفاوض.

مايك بومبيو الخارجية الأمريكية الضفة الغربية إسرائيل

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