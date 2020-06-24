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شقيق ترامب "يسعى لمنع نشر كتاب يكشف أسرار عائلة الرئيس الأمريكي"

03:47 م الأربعاء 24 يونيو 2020
شقيق ترامب "يسعى لمنع نشر كتاب يكشف أسرار عائلة الرئيس الأمريكي"

دونالد ترامب

واشنطن- (بي بي سي):

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أحد أخوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بطلب للمحكمة للحصول على أمر قضائي لمنع نشر كتاب ألفته ابنة شقيقهم الأكبر.

وستنشر ماري ترامب مذكراتها التي تحمل اسم "لا أكثر ولا تكفي: "كيف صنعت عائلتي الرجل الأكثر خطورة في العالم" في 28 يوليو المقبل ، وفقًا لدار نشر الكتب "سيمون وشوستر".

وطلب روبرت س.ترامب ، الأخ الأصغر للرئيس ، من محكمة في حي كوينز في نيويورك منع نشر الكتاب ، مشيرا إلى أن ماري ترامب تنتهك اتفاقية سرية تعهدت فيها بعدم إفشاء أسرار أبيه فريد ترامب ، جدها - ووالد دونالد ترامب.

وقال روبرت س. ترامب في بيان نقلته الصحيفة "إن محاولتها التضليل بشأن علاقاتنا الأسرية بعد كل هذه السنوات لتحقيق مكاسب مالية يعد مهزلة وظلما لذكرى والدينا الحبيبين".

وقال في البيان "أنا وبقية أفراد عائلتي فخورون جدا بأخي الرئيس ونشعر بأن تصرفات ماري مخزية حقا."

وبحسب سيمون وشوستر ، فإن المذكرات"تسلط الضوء على التاريخ المظلم لعائلة الرئيس".

وسيعرض الكتاب المؤلف من 240 صفحة تفاصيل الأحداث التي شاهدتها ماري ترامب وهي طفلة أثناء قضاء الوقت في منزل أجدادها في كوينز، حيث نشأ عمها وأشقائه الأربعة.

وبحسب دار النشر "فإنها تصف كابوس الصدمات والعلاقات المدمرة والمزيج المأساوي من الإهمال وسوء المعاملة".

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دونالد ترامب أسرار عائلة الرئيس الأمريكي منع نشر كتاب ماري ترامب

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