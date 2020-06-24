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تحذيرات إسرائيلية من أعمال عنف متوقعة في الضفة وغزة خلال الأيام المقبلة

01:38 م الأربعاء 24 يونيو 2020
تحذيرات إسرائيلية من أعمال عنف متوقعة في الضفة وغزة خلال الأيام المقبلة

الجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة- (بي بي سي):

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوهافي ، من أن إسرائيل قد تواجه قريبا اندلاع أعمال عنف في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وذلك مع اقتراب موعد 1 يوليو المقبل والذى يعتقد أن تعلن إسرائيل فيه ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.

في تصريحات عقب مناورة عسكرية في الشمال، أعرب كوهافي عن قرار الجيش الإسرائيلي بتشديد الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا وسط ارتفاع في عدد الإصابات الجديدة.

وقال "يجب أن نظل مستعدين. يمكن للمواطنين أن يبقوا في المنزل في الحجر الصحي، لا يمكن للجيش أن يفعل ذلك، من واقع ما أراه هنا ، مستوى القتال جيد ويستهدف حزب الله في الشمال، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وبينما لم يذكر خطط الضم مباشرة ، حذر كوهافي من اضطرابات عنيفة في الضفة الغربية ، والتي قال إنها يمكن أن تمتد إلى غزة.

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