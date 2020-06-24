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فوتشي: الأسبوعان المقبلان سيكونان حاسمين لمواجهة الارتفاع المقلق في إصابات كورونا

01:37 م الأربعاء 24 يونيو 2020
فوتشي: الأسبوعان المقبلان سيكونان حاسمين لمواجهة الارتفاع المقلق في إصابات كورونا

أنتوني فاوتشي

واشنطن- (بي بي سي):

قال خبير علم الأوبئة في البيت الأبيض الطبيب أنطوني فاوتشي أمام لجنة في مجلس النواب أن "الاسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين" لمواجهة هذا الارتفاع "المقلق" في الإصابات بفيروس كورونا.

وحذت السلطات الصحية الأميركية من تسجيل زيادة مقلقة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مناطق عديدة من الولايات المتحدة، فيما تخطت حصيلة الوفيات جراء الوباء في العالم 475 ألف وفاة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وتضاعف عدد الوفيات في العالم في اقل من شهرين ليصل إلى 477,117 وفاة من أصل 9,263,835 إصابة، فيما تبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا مع بلوغ حصيلتها 193,800 وفاة من أصل 2,557,761 إصابة.

ويتسارع تفشي الفيروس في أمريكا اللاتينية حيث سجلت 100,378 وفاة من أصل 2,163,835 إصابة، وفق تعداد فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

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أنطوني فاوتشي فيروس كورونا البيت الأبيض كوفيد 19

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