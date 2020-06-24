النائب الأول للرئيس الأفغاني : "طالبان " تلعب بدماء الأبرياء .. بحثا عن "الجنة" المزعومة

كابول- (أ ش أ):

قال عمر الله صالح ، النائب الأول للرئيس الأفغاني - في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي- بثتها وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء- إن صيف "2020 " الجاري ، يشبه كل صيف آخر، حيث يخرج مسلحو طالبان "الإرهابيون " للقتل والذبح ، واللعب بالدم بحثًا عن "الجنة" .

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه السلطات الأفغانية عن ارتفاع غير مسبوق في أعمال العنف الذي تقوده "حركة طالبان" ، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من أفراد الأمن والمدنيين الأسبوع الماضي.

وأعلن مكتب مجلس الأمن القومي الأفغاني، يوم الإثنين الماضي، أن الأسبوع الماضي يعد أحد أكثر الأسابيع دموية للقوات الأفغانية خلال الـ 19 عامًا الماضية، حيث لقي 291 فردًا من أفراد الأمن حتفهم .

وقال جاويد فيصل ، المتحدث باسم مكتب مجلس الأمن القومي إن "الأسبوع الماضي كان الأكثر دموية خلال الـ 19 سنة الماضية، حيث نفذت "طالبان " 422 هجوما في 32 إقليما ، أسفر عن مقتل 291 فردا من قوات الأمن الوطني وأصيب 550 آخرون.

وأكد أن التزام "طالبان " بالحد من العنف لا معنى له ، وأن أفعال "طالبان" لا تتماشى مع خطابها بشأن السلام.