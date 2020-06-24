هزة أرضية قوية تضرب جنوب المكسيك وتحذير من تسونامي
مكسيكو سيتي - أ ش أ
أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في المكسيك، الليلة، أن زلزالا بقوة 7,5 درجات على مقياس ريختر، ضرب جنوبي البلاد، ما دفع المواطنين إلى الفرار من منازلهم ومكاتبهم إلى الشوارع المفتوحة، كما أسفر عن مصرع شخص واحد على الأقل.
وأضاف المركز أنه تم تحديد مركز الزلزال في مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد، التي تعد من أشهر المناطق السياحية في المكسيك، حسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
من جانبه، أصدر مركز الإنذارات من تسونامي في المحيط الهادئ تحذيرا من إمكانية حدوث تسونامي "خطير" على بعد 600 ميل من مركز الزلزال، في سواحل المكسيك وجواتيمالا والسلفادور وهندوراس، مناشدا الأشخاص القاطنين بتلك المناطق الساحلية ضرورة توخي الحذر.
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