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تسجيل 179 إصابة مؤكدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

09:44 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
تسجيل 179 إصابة مؤكدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله - (د ب أ)

سجلت الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، 179 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحسب ما أعلنته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وذكرت الكيلة، في بيان صحفي تلقت (د.ب.أ) نسخة منه، أن الإصابات جرى تسجيلها في عدد من محافظات الضفة الغربية وشرق مدينة القدس، فيما تركزت أغلب الإصابات في الخليل.

وبحسب الكيلة ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 1375 حالة، من بينهم 616 حالة تعافي و5 حالات وفاة.

من جهة أخرى قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة النقل والمواصلات الفلسطينية في بيان مشترك إن خسائر قطاع النقل والمواصلات المباشرة والأنشطة المتعلقة بالنقل بشكل غير مباشر في الضفة جراء أزمة كورونا تقدر بحوالي 11 مليون دولار.

فلسطين فيروس كورونا

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