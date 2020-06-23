آلاف النيجيريين يطلبون تصريحا لمقاضاة شركة نفط

لندن - (د ب أ)

طلب آلاف النيجيريين، إذنا من القضاء البريطاني لمقاضاة شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل في لندن، بسبب الأضرار البيئية التي تسبب فيها تسرب نفطي من منشآت الشركة.

ويعتقد محامو سكان منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا في بريطانيا ضد شركة تعدين بريطانية في العام الماضي يمكن أن يمثل سابقة بالنسبة لقضيتهم.

في المقابل تقول شركة شل، التي منعت إقامة الدعوى أمام المحاكم البريطانية مرتين، إنه يجب نظر هذه الدعوى أمام محاكم نيجيريا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

يأتي ذلك فيما تعاني شركات النفط العالمية من تراجع أرباحها بسبب انهيار الطلب العالمي على الطاقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط.

في الوقت نفسه تخشى شل من مواجهة معارك قضائية في بريطانيا إلى جانب الدعاوى المقامة ضدها في هولندا مما يهددها بتحمل خسائر كبيرة نتيجة التلوث الناتج عن أنشطتها في الدول النامية.

كانت المحكمة العليا في بريطانيا قد سمحت في أبريل 2019 لمجموعة من مواطني زامبيا بمقاضاة شركة فيدانتا ريسورسز البريطانية بسبب التلوث الناجم عن إحدى شركات تعدين النحاس التابعة لها في زامبيا، على أساس أن القانون يحمل الشركة مسؤولية الأضرار الناجمة عن أنشطة أحد فروعها، بحسب روبرت ميدي المحامي في شركة بريسويل للمحاماة والمتخصص في قضايا قطاع النفط والغاز.

وأضاف ميدي أن قرار المحكمة العليا "مازال لا يعني أن الشركة الأم قد تكون مسؤولة عن أعمال أو تقصير فروعها".