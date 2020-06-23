الأردن يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عمّان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1047 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابرفي بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 21 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 753 حالة شفاء.