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الرياض تسجل تراجعا ملحوظا في حالات الإصابة الجديدة بكورونا

05:38 م الثلاثاء 23 يونيو 2020
الرياض تسجل تراجعا ملحوظا في حالات الإصابة الجديدة بكورونا

إحدى شوارع المملكة العربية السعودية

الرياض - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن العاصمة الرياض شهدت اليوم الثلاثاء، تراجعا غير متوقعا في عدد المصابين فيها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 299 حالة بعد أن تصدرت مدن المملكة سابقاً بـ 2731 إصابة قبل ستة أيام.

وقالت الوزارة إن أعلى الإصابات بين مدن المملكة كانت في مدينة جدة التي سجلت 393 إصابة، تلتها الدمام 301 إصابة، ثم الرياض 299 إصابة، ومكة المكرمة 277 إصابة، والقطيف 237 إصابة، والخبر 178 إصابة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق تسجيل 39 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1346 حالات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 164144 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 4710 حالات شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى109885

السعودية وزارة الصحة السعودية فيروس كورونا

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