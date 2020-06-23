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كورونا في روسيا: ارتفاع الوفيات وأعلى عدد للمتعافين منذ شهر

10:51 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
كورونا في روسيا: ارتفاع الوفيات وأعلى عدد للمتعافين منذ شهر

أرشيفية

وكالات:

سجلت روسيا، الثلاثاء، 12013 حالة شفاء من "كوفيد-19"، وهو أعلى عدد يومي للمتعافين منذ 26 مايو، فيما شهد معدل الوفيات قفزة من 95 حالة إلى 153 مع استمرار تراجع الإصابات الجديدة.

وحسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، تم رصد 7426 إصابة جديدة مقابل 7600 في اليوم السابق، لتبلغ بذلك الحصيلة 599705، منها 8359 حالة وفاة و356429 حالة شفاء، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وذكر المركز أن 32,7 بالمائة من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي العاصمة موسكو، حافظت وتيرة الوباء على استقرارها بشكل عام، حيث تم تسجيل 1081 إصابة جديدة مقابل 1058 أمس، و26 وفاة مقابل 20 أمس، مع ارتفاع ملموس لعدد المتعافين اليومي الذي بلغ 2576 شخصا بعد أن كان عند 1114 أمس.

ووصلت حصيلة الحالات المسجلة في المدينة إلى 216095 إصابة، منها 3643 وفاة و139248 حالة شفاء.

ومن أكبر بؤر تفشي الوباء في البلاد بعد موسكو، مقاطعة موسكو (54,8 ألف إصابة و798 وفاة) وبطرسبورج (22,6 ألف إصابة و904 وفيات).

فيروس كورونا روسيا

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