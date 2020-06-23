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الكنيست الإسرائيلي يقرر تمديد الطوارئ 45 يوما إثر تزايد حالات الإصابة بكورونا

08:54 ص الثلاثاء 23 يونيو 2020
الكنيست الإسرائيلي يقرر تمديد الطوارئ 45 يوما إثر تزايد حالات الإصابة بكورونا

الكنيسيت الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أقر الكنيسيت الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون بتمديد أنظمة الطوارئ 45 يوما.

ووفقا لما أوضحته هيئة البث الإسرائيلي، فإن هذه الأنظمة تهدف إلى حصر تفشي وباء كورونا من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية بما في ذلك رفع الغرامة المالية المفروضة على من لا يرتدي كمامة الى 500 شيكل بدلا من مئتين.

كما صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون ينص على منح هبة مالية خاصة لمن تزيد أعمارهم عن 67 عاما وتم فصلهم من العمل بسبب الجائحة.

وتشهد إسرائيل تزايدا في حالات الإصابة بكورونا بعدما كانت سجلت تراجعات ملحوظة خلال فترة ماضية.

وإجمالا سجلت إسرائيل أكثر من 21 ألف إصابة بكورونا، و307 حالة وفاة.​

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