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إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي بكورونا

10:36 ص الإثنين 22 يونيو 2020
إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي بكورونا

الأمن الوطني العراقي

بغداد - أ ش أ

أعلنت "خلية الأزمة " في العراق، اليوم الإثنين، إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي في محافظة بابل بفيروس "كورونا" .

وقال عضو "خلية الأزمة " بمحافظة بابل، الدكتور أوراس العلواني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن خمسة من ضباط جهاز الأمن الوطني في بابل جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وأن أحدهم حالته حرجة.

وأضاف أن سبب إصابتهم هو طبيعة عملهم "المخالط " للمواطنين، داعيا الجميع إلى الالتزام بشروط الحجر الصحي ، حفاظاً على سلامتهم.

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الأمن الوطني العراقي فيروس كورونا

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