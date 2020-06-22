إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي بكورونا

بغداد - أ ش أ

أعلنت "خلية الأزمة " في العراق، اليوم الإثنين، إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي في محافظة بابل بفيروس "كورونا" .

وقال عضو "خلية الأزمة " بمحافظة بابل، الدكتور أوراس العلواني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن خمسة من ضباط جهاز الأمن الوطني في بابل جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وأن أحدهم حالته حرجة.

وأضاف أن سبب إصابتهم هو طبيعة عملهم "المخالط " للمواطنين، داعيا الجميع إلى الالتزام بشروط الحجر الصحي ، حفاظاً على سلامتهم.