إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي بكورونا
بغداد - أ ش أ
أعلنت "خلية الأزمة " في العراق، اليوم الإثنين، إصابة خمسة من ضباط الأمن الوطني العراقي في محافظة بابل بفيروس "كورونا" .
وقال عضو "خلية الأزمة " بمحافظة بابل، الدكتور أوراس العلواني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن خمسة من ضباط جهاز الأمن الوطني في بابل جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، وأن أحدهم حالته حرجة.
وأضاف أن سبب إصابتهم هو طبيعة عملهم "المخالط " للمواطنين، داعيا الجميع إلى الالتزام بشروط الحجر الصحي ، حفاظاً على سلامتهم.
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