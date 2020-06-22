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رئيس البرلمان العربي يرفض الاعتداءات الإيرانية والتركية بالعراق

12:02 ص الإثنين 22 يونيو 2020
رئيس البرلمان العربي يرفض الاعتداءات الإيرانية والتركية بالعراق

الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

القاهرة - (أ ش أ):

عبر رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عن موقف رئيس وأعضاء البرلمان العربي الرافض للعمليات العسكرية الأجنبية التي تستهدف أمن وسلامة العراق، وإدانة الاعتداءات على سيادة العراق، والتي تتنافى مع القوانين والأعراف الدولية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في اتصال أجراه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، هاتفيا اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للبرلمان العربي اليوم، أن الدكتور مشعل السلمي تناول - خلال الاتصال الهاتفي - آخر مستجدات الأوضاع في العراق، واطمئن من رئيس مجلس النواب العراقي على الوضع في جمهورية العراق في ظل استمرار الاعتداءات والتدخلات التركية والإيرانية في الشئون العراقية؛ خاصة في المناطق الشمالية.

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تركيا إيران العراق البرلمان العربي

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