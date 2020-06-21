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بوتين للمسؤولين الروس: اعملوا بدلًا من الانشغال في البحث عن خليفة لي

04:13 م الأحد 21 يونيو 2020
بوتين للمسؤولين الروس: اعملوا بدلًا من الانشغال في البحث عن خليفة لي

فلاديمير بوتين

وكالات:

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نداء إلى جميع المسؤولين الحكوميين الروس، داعيا إياهم إلى أداء عملهم بدلا عن البحث عن خلفاء محتملين له في كرسي رئيس الدولة.

وقال في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا-1"، الأحد: سأقول بكل صراحة، وهذا ما أعرفه بناء على تجربتي: إن لم يحدث ذلك (تبني التعديلات الدستورية) فإن الكثيرين في مختلف مستويات الحكم سيبدأون بعد نحو عامين، بدلا من أداء العمل بشكل طبيعي ومتوازن، يجولون بعيونهم بحثا عن خلفاء محتملين لي".

وأشار إلى أنه لا يستبعد الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي في حال تبني التعديل الدستوري المناسب خلال التصويت المقرر إجراؤه في بداية يوليو القادم، قائلًا: "لم أقرر أي شيء بعد، ولا أستبعد إمكانية الترشح إذا أصبحت هذه الفرصة متوفرة بموجب الدستور. سنرى".

ومن المقرر أن يجرى في روسيا في الأول من يوليو القادم تصويت شعبي على حزمة التعديلات التي اقترح بوتين إدخالها في دستور البلاد في رسالته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد في يناير الماضي.

ويتيح أحد هذه التعديلات لبوتين الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد انقضاء فترته الرئاسية في عام 2024، ما يمهد الطريق لبقائه في الحكم حتى عام 2030.

فلاديمير بوتين الانتخابات الروسية روسيا

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