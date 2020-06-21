بعد ارتفاع الإصابات.. المستشفيات في إسرائيل تفتح "عنابر كورونا"

تل أبيب- (د ب أ):

أمرت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات في البلاد بإعادة فتح عنابرها الخاصة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة في الأيام الأخيرة، طبقا لما أكده متحدث اليوم الأحد.

وحذر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مع خبراء بشأن مسار الوباء قائلا "إذا لم نغير على الفور سلوكنا، فيما يتعلق بالأقنعة وقواعد التباعد الاجتماعي، سنضطر لتنفيذ إجراءات جديدة ضد رغبتنا".

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة في جلسة عاجلة غدا الاثنين لبحث الخطوات الممكنة لاحتواء الوباء.

وحذر تقرير صادر عن هيئة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي أمس السبت ضد قدوم محتمل لموجة ثانية من الإصابات.

وحذر التقرير من أنه بدون رد سريع لاحتواء الفيروس، يمكن أن تسجل البلاد أكثر من ألف حالة إصابة يوميا، خلال شهر، والتي تشمل أيضا مئات من الوفيات.

وطبقا لأرقام وزارة الصحة، أصيب أكثر من 20,680 شخصا بالفيروس وتوفي 305 أشخاص.