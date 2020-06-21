أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بعد ارتفاع الإصابات.. المستشفيات في إسرائيل تفتح "عنابر كورونا"

01:40 م الأحد 21 يونيو 2020
بعد ارتفاع الإصابات.. المستشفيات في إسرائيل تفتح "عنابر كورونا"

فيروس كورونا في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

أمرت وزارة الصحة الإسرائيلية المستشفيات في البلاد بإعادة فتح عنابرها الخاصة بفيروس كورونا، بسبب ارتفاع حاد في حالات الإصابة الجديدة في الأيام الأخيرة، طبقا لما أكده متحدث اليوم الأحد.

وحذر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مع خبراء بشأن مسار الوباء قائلا "إذا لم نغير على الفور سلوكنا، فيما يتعلق بالأقنعة وقواعد التباعد الاجتماعي، سنضطر لتنفيذ إجراءات جديدة ضد رغبتنا".

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة في جلسة عاجلة غدا الاثنين لبحث الخطوات الممكنة لاحتواء الوباء.

وحذر تقرير صادر عن هيئة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي أمس السبت ضد قدوم محتمل لموجة ثانية من الإصابات.

وحذر التقرير من أنه بدون رد سريع لاحتواء الفيروس، يمكن أن تسجل البلاد أكثر من ألف حالة إصابة يوميا، خلال شهر، والتي تشمل أيضا مئات من الوفيات.

وطبقا لأرقام وزارة الصحة، أصيب أكثر من 20,680 شخصا بالفيروس وتوفي 305 أشخاص.

إسرائيل فيروس كورونا بنيامين نتنياهو

الخبر التالى:

المغرب يسجل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر حكومي يتوقع تثبيت أسعار البنزين في يوليو المقبل