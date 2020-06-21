"تقييد الرحلات الجوية".. إجراء جديد في كوريا الجنوبية لمواجهة كورونا

سول- (د ب أ):

قررت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية الحد من دخول الأجانب من بعض البلدان التي يتفشى بها فيروس كورونا بشدة، من خلال تقييد مؤقت للرحلات الجوية وإصدار التأشيرات.

ووفق بيان لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في سول، فإنه باستثناء الرحلات التجارية المهمة أو الزيارات التي يجريها المسؤولون الحكوميون، سوف تقيد السلطات الكورية إصدار التأشيرات "قدر الإمكان"، وسوف تفرض حظرا مؤقتا على الرحلات الجوية غير المنتظمة من الدول التي ينتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

وقالت الوزارة إن الإجراءات "سوف تدخل حيز التنفيذ" على الفور بالنسبة للزائرين من باكستان وبنجلادش، الذين كانوا مصدرا لبعض حالات الإصابة التي ظهرت في الآونة الأخيرة في كوريا الجنوبية.

وأشارت بلومبرج إلى أن عدد الحالات المسجلة أمس السبت خلال 24 ساعة، وهي 67 حالة، كانت أعلى زيادة يومية منذ 27 مايو، وسط مخاوف بشأن الموجات الثانية. وكان 23 من هذه الحالات قد تم تسجيلها لزائرين من باكستان أو بنجلاديش.

وسجلت كوريا الجنوبية 48 حالة إصابة جديدة، الأحد، ليصل العدد الإجمالي إلى 12421 حالة إصابة. ولم يتم تسجيل وفيات إضافية اليوم.

وحتى الآن، تأكدت إصابة 581 زائرا من الأمريكتين الشمالية والجنوبية، و485 زائرا من أوروبا و334 من آسيا باستثناء الصين.