ترامب يصف فيروس كورونا بـ "انفلونزا كونج" في هجوم مركز ضد الثقافة الآسيوية
واشنطن - (د ب أ):
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا المستجد بأنه "إنفلونزا كونج" في ما يبدو أنه هجوم مركز ضد الثقافة الآسيوية.
واستخدم ترامب المصطلح العرقي بعد أن قال إن هناك أسماء متعددة للفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 وأحد هذه الأسماء هو "أنفلونزا الكونج" ، قبل أن يتحول إلى موضوع آخر.
وأضاف ترامب أن الفيروس "يبتعد أكثر فأكثر عن الصين بما يعارض تسميته بالفيروس الصيني".
وانتقدت الصين والمجموعات الأمريكية من أصول آسيوية ترامب واتهمته بكره الأجانب بعد الإشارة إلى الفيروس، الذي يعتبر اسمه الرسمي هو سارس كوف-2 ، على أنه "الفيروس الصيني".
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