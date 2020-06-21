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حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: 2.24 مليون إصابة و119460 وفاة

01:20 ص الأحد 21 يونيو 2020
حصيلة كورونا في الولايات المتحدة: 2.24 مليون إصابة و119460 وفاة

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة السبت بنسبة 1.6 % مقارنة بيوم الجمعة لتصل إلى 2.24 مليون إصابة، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من الإصابات عند 387 ألفا و 272 إصابة.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 119 الفا و460 شخصا، حسب البيانات نفسها.

وسجلت إلينوي أعلى عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، بـ 88 وفاة.

فيروس كورونا الولايات المتحدة حالات وفيات جامعة جونز هوبكنز

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