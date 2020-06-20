مقتل شخص بالرصاص في اعتصام ضد العنصري بمدينة أمريكية

وكالات:

قالت شرطة مدينة سياتل الأميركية، السبت، إنها تحقق في مقتل شخص بالرصاص وإصابة آخر في منطقة بالمدينة يعتصم بها نشطاء، يحتجون على عنف الشرطة والعنصرية.

وأوضحت شرطة سياتل، حسبما نقلت عنها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن المنطقة المعنية خالية من الشرطة منذ الثامن من يونيو.

وأكدت متحدثة باسم مستشفى "هاربر فيو"، استقبال شخصين في الساعات الأولى من صباح السبت، توفي أحدهما (19 عاما) بعد وصوله بوقت قصير، بينما يرقد الثاني في حالة حرجة بوحدة العناية المركزة.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به أو المشتبه بهم، فروا من موقع إطلاق الرصاص.