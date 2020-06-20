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روسيا اليوم: استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديا

03:35 م السبت 20 يونيو 2020
روسيا اليوم: استهداف حافلة للجيش السوري على متنها 40 جنديا

الجيش السوري - أرشيفية

دمشق – (أ ش أ):

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، بتعرض حافلة للجيش السوري لاستهداف بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون أثناء مرورها على طريق بلدتي (كحيل-السهوة) بالريف الشرقي لمحافظة درعا.

وأضافت القناة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تقل نحو 40 جنديا في الجيش السوري، وأن العبوة أحدثت انفجارا كبيرا أوقع معظم الجنود الذين كانوا في الحافلة بين قتلى وجرحى.

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Asha
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