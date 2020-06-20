إيران تسجل ٢٣٢٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا و١١٥ وفاة
طهران – أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 2322 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 115 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت سادات لاري - حسبما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية - إن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع إلى 202 ألفا و584 شخصا، فيما بلغت حالات الوفاة 9507 أشخاص، مشيرة إلى أن هناك 2842 شخصا في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 161 ألفا و384 شخصا.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن مليونا و395 ألفا و675 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس كورونا المستجد "کوفید 19" فی أنحاء إيران حتى الآن.
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