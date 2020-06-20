كورونا في إيطاليا: الإصابات تتخطى 238 ألفا والوفيات أكثر من 34 ألفا
ميلانو- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 238,011، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 34,561، فيما تعافى 181,907 . وقد مر حوالي 20 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة في إيطاليا.
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