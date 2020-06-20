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33 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين ترفع الحصيلة إلى 903 حالات

09:06 ص السبت 20 يونيو 2020
33 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين ترفع الحصيلة إلى 903 حالات

أرشيفية

رام الله- (أ ش أ):
قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، في محافظتي الخليل ونابلس.

وأوضحت "الكيلة"، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 26 حالة سجلت في مدينة الخليل، و5 في يطا، إضافة إلى إصابة واحدة في كل من نابلس والسموع، ما يرفع حصيلة الإصابات في جميع المحافظات منذ بدء رصد فيروس كورونا في فلسطين إلى 903 حالات، بينها 306 إصابات نشطة.

وأشارت إلى أن الحالات النشطة تتوزع كما يلي: 38 في محافظة القدس، و6 في محافظة رام الله والبيرة، و5 في محافظة بيت لحم، و209 في محافظة الخليل، و5 في محافظة قلقيلية، و21 في محافظة نابلس، وحالة واحدة في محافظة طولكرم، و4 في محافظة جنين، إضافة إلى حالتين في محافظة أريحا والأغوار، و15 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

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