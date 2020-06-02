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برلين تطالب واشنطن بإيضاحات حول اعتداء الشرطة على صحفي من "دويتشه فيله"

06:58 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
برلين تطالب واشنطن بإيضاحات حول اعتداء الشرطة على صحفي من "دويتشه فيله"

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (د ب أ)

طالبت الحكومة الألمانية، السلطات الأمريكية، بتقديم إيضاح بشأن هجوم من قبل الشرطة الأمريكية على صحفي تابع مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية، خلال تغطيته للاضطرابات في مدينة مينابوليس الأمريكية.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس في برلين اليوم الثلاثاء:" يجب أن يتمكن الصحفيون من القيام بواجبهم في التغطية المستقلة بدون تعرض سلامتهم للخطر، وعلى الدول الدستورية الديمقراطية أن تُظْهِر أعلى معايير في حماية الصحافة، وكل ممارسة للعنف توجد في هذا السياق، لا يجب أن يتم انتقادها وحسب بل كذلك يجب قبل كل شيء أن يتم تتبعها وتوضيحها".

كانت دويتشه فيله أعلنت أمس الاثنين تعرض مراسلها شتيفان زيمونس في مدينة مينيابوليس لإطلاق نار من قبل الشرطة لليلة الثانية على التوالي، وأظهر مقطع فيديو إصابة الصحفي بطلقة بينما كان يعد لتغطية صحفية من أمام الكاميرا.

ويرتدي زيمونس سترة واقية من الرصاص مكتوب عليها "صحافة"، وأظهر الفيديو ايضا تراشقا كلاميا هدد فيه شرطي الصحفي بالقبض عليه.

وقال ماس إنه سيتوجه إلى السلطات الأمريكية " لمعرفة الملابسات على نحو أدق".

هايكو ماس الحكومة الألمانية الشرطة الأمريكية برلين

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