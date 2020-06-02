السعودية: قدمنا 16 مليار دولار مساعدات لليمن

الرياض - (د ب ا)

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن، داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين الذي بدأ في العاصمة الرياض بمشاركة حوالي 126 جهة لجمع مساعدات إنسانية بقيمة 4ر2 مليار دولار لليمن.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن مع الأمم المتحدة، في العاصمة الرياض اليوم الثلاثاء ، أن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار، مؤكدا على أن المملكة حريصة دائماً على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل شامل في البلاد.

وبدعوة من السعودية، انطلق الثلاثاء، مؤتمر المانحين الإفتراضي لليمن مع الأمم المتحدة، في العاصمة الرياض، والذي يركز على دعم وتنسيق الجهود الأممية والدولية لتحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مع انتشار فيروس كورونا مؤخراً وأمراض أخرى.

ويسعى المؤتمر لجمع نحو 4ر2 مليار دولار لتوفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش المؤتمر بكلمة له أكد فيها أن هناك 24 مليون يمني بحاجة لمساعدات، مضيفاً أن عدد النازحين داخل اليمن بلغ 4 ملايين شخص.

وأضاف أن اليمنيين غدوا بحاجة ماسة للسلام، داعياً الجميع للمساعدة في تمويل مواجهة الأزمة الإنسانية هناك.

وأشار جوتيرش إلى أن أكثر من 30 % من البرامج الأمميية الإغاثية باليمن ستغلق العام المقبل، منوها إلى أن نصف اليمنيين لا يستطيعون الحصول على مياه نظيفة، منوها إلى النقص الحاد بأجهزة التنفس وسيارات الإسعاف في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

بدوره، أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمام مؤتمر المانحين، أن معركة اليمنيين اليوم هي معركة على البقاء، مشيراً إلى أن ثلثي الشعب بحاجة للمساعدة.

وأضاف أن الميليشيات ترفض كافة المبادرات لمواجهة كورونا.