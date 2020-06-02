بدء أعمال مؤتمر المانحين لليمن في السعودية بهدف جمع 4ر2 مليار دولار

الرياض (د ب أ)

بدأت في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020،الذي تنظمه المملكة بالشراكة مع الأمم المتحدة بهدف جمع مساعدات إنسانية بقيمة 4ر2 مليار دولار لليمن.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد عن 126 جهة، 66 دولة، و15 منظمة أممية، وثلاث منظمات حكومية دولية، و 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ورأس وفد المملكة في المؤتمر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

ويعقد المؤتمر بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق إن "وكالات الإغاثة العاملة باليمن تحتاج إلى 41ر2 مليار دولار لتغطية المساعدات الأساسية للسكان، خلال الفترة من حزيران/يونيو الجاري حتى كانول أول /ديسمبر المقبل".

وأكد أن عدم توفير قيمة المساعدات، سيؤدي إلى إغلاق أكثر من 30 برنامجا من أصل 41 برنامجا أمميا لدعم اليمن، في غضون أسابيع.