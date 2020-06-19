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وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تسرد أسباب ضم أجزاء من الضفة الغربية

04:35 م الجمعة 19 يونيو 2020
وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تسرد أسباب ضم أجزاء من الضفة الغربية

منازل بالضفة الغربية

تل أبيب- (د ب أ):
أعدت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وثيقة تسرد أسباب قيام الحكومة بالضم الفوري لمناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وتشير ورقة الموقف الصادرة عن وزارة الاستخبارات إلى أن التوقيت مناسب للقيام بضم أجزاء من الضفة الغريبة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتقول الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة :"إنه من غير الواضح كيف سيبدو الدعم الأمريكي بعد انتخابات تشرين ثان/نوفمبر المقبل".

ويعارض جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، خطة الضم الإسرائيلية.

ويرى معارضون أن خطة الضم الإسرائيلية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، ويخشون من أنها قد تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وخاصة الأردن.

وقد قللت وزارة الاستخبارات، بحسب الوثيقة، من خطر التهديد الذي يمثله قيام الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، في ظل تقديراتها بأن السلطة الفلسطينية تعارض استخدام العنف في هذا التوقيت.

ولايتوقع معدو الوثيقة حدوث "اضطرابات شديدة" في الأردن، "خاصة إذا لم تحدث [اضطرابات] في يهودا والسامرة (في الضفة الغربية)".

ويضيف معدو الوثيقة أن حركة حماس الإسلامية في قطاع غزة لا تريد جولة جديدة من الصراع،ويرون أن الشعب الفلسطيني غير مبال إلى حد كبير ومهتم بمشاكل الحياة اليومية.

وكتبت الوزارة في الوثيقة أن المجتمع الدولي منشغل في الوقت نفسه بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ولم يذكر معدو الوثيقة أسبابا تمنع الضم، على الرغم من معرفة وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تناقش أيضًا التحديات المحتملة لقرار الضم.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد في وقت سابق بضم غور الأردن، وأجزاء من الضفة الغربية التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.

ومن المقرر أن تبدء أولى خطوات الضم الإسرائيلي في الأول من يوليو.

الضفة الغربية فلسطين الاحتلال الاسرائيلي

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