كورونا في الإمارات: تسجيل حالتي وفاة و393 إصابة جديدة

أبوظبي- (د ب أ):

أعلنت الإمارات تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، مؤكدة أن جميع الحالات المصابة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة أن إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة بلغ 44145 حالة، منذ نهاية شهر يناير الماضي.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 300 حالة.

وأفادت الوزارة أن 755 حالة من المصابين بالمستشفيات تعافت من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 30996 .