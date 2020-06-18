أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

روسيا ترفع الحظر المفروض منذ سنوات على خدمة تطبيق "تليجرام"

06:28 م الخميس 18 يونيو 2020
روسيا ترفع الحظر المفروض منذ سنوات على خدمة تطبيق "تليجرام"

تليجرام

موسكو - (د ب أ):

رفعت روسيا حظرها المفروض على خدمة تطبيق "تيليجرام" للتواصل اليوم الخميس، في تراجع مفاجئ عن جهود لأكثر من عامين ترمي إلى منع الروس من استخدام التطبيق للتواصل عبر الهواتف الذكية.

وبدأت روسيا في حظر استخدام التطبيق في أبريل 2018 بعد أن رفضت الشركة، التي أسسها المواطن الروسي بافل دوروف، منح سلطات إنفاذ القانون الروسية حق الوصول إلى المراسلات المشفرة.

وقال دوروف إن الشركة تتخذ إجراءاتها الخاصة للتأكد من عدم استخدام خدمة الاتصالات لتسهيل الإرهاب .

واستشهدت منظمة مراقبة الاتصالات الروسية روسكومنادزور بـ "استعداد دوروف لمكافحة الإرهاب والتطرف"، في تفسيرها لرفع الحظر.

ويعرف دوروف على نطاق واسع باسم مارك زوكربيرج الروسي لأنه أنشأ شبكة تواصل اجتماعي باللغة الروسية في البداية، تشبه تطبيق فيسبوك تحت اسم "فيكونتاكت".

وفقد دوروف، المدافع القوي عن حرية التعبير، السيطرة على تطبيق "فيكونتاكت" في عام 2014 وفر من البلاد، وذلك وسط توترات مع الحكومة الروسية في أعقاب ضم روسيا لمنطقة القرم المجاورة في أوكرانيا.

تليجرام تطبيق تليجرام روسيا

الخبر التالى:

تركيا تعلن حظر تجوال محدودا عبر البلاد في عطلتي نهاية الأسبوع المقبلتين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محذرة من إصابة 1000 طالب يوميًا.. "الأطباء" تطالب السيسي بتأجيل امتحانات الثانوية