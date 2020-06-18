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"السلمون النرويجي" ليس مصدر إصابات كورونا الجديدة في الصين

12:51 م الخميس 18 يونيو 2020
"السلمون النرويجي" ليس مصدر إصابات كورونا الجديدة في الصين

السلمون النرويجي

بكين- (بي بي سي):

استبعد مسؤولون في الصين والنرويج أن يكون سمك السلمون النرويجي وراء ظهور موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد في العاصمة الصينية بكين.

وقال المسؤولون إن سمك السلمون ليس مصدر العدوى بعد اكتشاف حالات في أماكن لمعالجة الأسماك في أكبر سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في بكين الأسبوع الماضي.

واضطرت السلطات الصينية إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية من وإلى مطارات بكين، وأغلقت المدارس منذ الثلاثاء مجدا بعد تسجيل أكثر من مائة إصابة جديدة بالفيروس، بحسب الاحصائات الرسمية.

وانخفضت صادرات السلمون النرويجي إلى الصين بمقدار الثلث خلال الأيام الماضية بسبب الاشتباه في حمله للفيروس.

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