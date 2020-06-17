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الأمم المتحدة تحث الهند والصين على أكبر قدر من ضبط النفس

10:57 م الأربعاء 17 يونيو 2020
الأمم المتحدة تحث الهند والصين على أكبر قدر من ضبط النفس

الأمم المتحدة

نيويورك - أ ش أ

حثت الأمم المتحدة، الهند والصين، على التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس بعد تقارير عن اشتباكات حدودية دامية بين عسكريي البلدين، حسبما أعلن مكتب الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش.

وقال فرحان حق - الناطق الرسمي باسم الأمين العام ، في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء: "بعثنا رسالة واضحة مفادها أننا قلقون إزاء تقارير عن حدوث أعمال عنف وسقوط قتلى على خط السيطرة الفعلية، ونحن ندعو كلا الطرفين إلى التحلي بالقدر الأكبر من ضبط النفس".

وأضاف فرحان حق، أن المنظمة تلقت بارتياح تقارير تفيد بأن الهند والصين تتواصلان من أجل خفض التوتر بينهما.

ووقع الاشتباك بين العسكريين الصينيين والهنود مساء الثلاثاء 15 يونيو قرب وادي جلوان في منطقة لداخ الحدودية، وتبادلت بكين ونيودلهي الاتهامات بتصرفات استفزازية أدت إلى الصدام، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من كلا الطرفين.

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